La Faiseuse d’anges Pont-de-Ruan, samedi 1 juin 2024.

La Faiseuse d’anges Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Samedi

La musique, jouée « en live » au piano ou sur des bandes-son permet de créer des ambiances très diversifiées et donne à l’ensemble une intensité dramatique et une réelle modernité. Les chansons sont le plus souvent polyphoniques, et mettent en relief les moments forts de la pièce.

L’histoire est traitée comme un thriller, une enquête policière, mais chantée.

Volontairement raconté par fragment, et dans le désordre, le puzzle se met en place au fur et à mesure des scènes.

La musique, jouée « en live » au piano ou sur des bandes-son permet de créer des ambiances très diversifiées et donne à l’ensemble une intensité dramatique et une réelle modernité. Les chansons sont le plus souvent polyphoniques, et mettent en relief les moments forts de la pièce.

3 comédiennes et 1 comédien se partagent plus de 20 personnages.13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:30:00

fin : 2024-06-01

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement La Faiseuse d’anges Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2024-02-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme