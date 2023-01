La faim est proche Mourenx Mourenx Catégories d’Évènement: Mourenx

La faim est proche
16 janvier 2023 – 18 février 2023
Médiathèque Le MIX
2 avenue Charles Moureu
Mourenx
Pyrénées-Atlantiques

Plongez dans un voyage culinaire où le beau côtoie le plaisir, la gourmandise et la mélancolie… La Faim est proche, ce sont des recettes de cuisine qui se racontent en histoires. Les miennes, les vôtres, celles d’un autre monde, d’un monde imaginaire… Artiste pluridisciplinaire, Melancholya crée un univers fictif où la cuisine est mise en lumière à travers la photo numérique. Par le jeu des mises en scènes qui évoquent les natures mortes des grands peintres classiques, les recettes se racontent en images et se dégustent avec les yeux. Par Mélancholya

