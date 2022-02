La faïence de Nevers à décor de Loire Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE, 22 juin 2022, Cosne-Cours-sur-Loire.

La faïence de Nevers à décor de Loire

Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE, le mercredi 22 juin à 18:00

Présentée par Jean Rosen, Directeur de recherche émérite, CNRS, Dijon Depuis la fin du 17e et jusqu’au début du 19e siècle, les manufacturiers de Nevers ont très largement eu recours à la “marine de Loire” pour écouler leurs productions, et nombreuses sont les faïences, assiettes, saladiers et pichets qui en portent encore aujourd’hui le témoignage. Le Musée de la Loire invite Jean Rosen, chercheur au CNRS, spécialiste de la céramique et auteur de l’ouvrage de référence en 2 tomes « La faïence de Nevers » édité aux Editions Faton. L’occasion pour lui de revenir sur l’histoire de la faïence et les liens indéfectibles qui existaient entre la marine de Loire et les faïenciers. Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs, collectionneurs ou simple curieux de ce trésor du Patrimoine nivernais mis en lumière par l’exposition temporaire « Reflets de faïence, la Loire pour décor ».

Gratuit, réservation obligatoire au 03 86 26 71 02

58200 Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-22T18:00:00 2022-06-22T19:30:00