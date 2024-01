MÉLODIE FORAINE – CIE LES CUEILLEURS DE SILENCE La Fage-Saint-Julien, jeudi 18 avril 2024.

MÉLODIE FORAINE – CIE LES CUEILLEURS DE SILENCE La Fage-Saint-Julien Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:30:00

fin : 2024-04-18

Une roulotte, un petit cirque fatigué… Mario et Nina. Ces deux-là s’aiment tellement qu’ils n’arrivent plus à se le dire. Mais voilà qu’aujourd’hui, Mario doit jouer son spectacle et Nina, aussi rayonnante qu’étourdie, rêve de partager la piste avec lui. Face au refus de Mario qui se concentre sur ses tours de jonglage, d’équilibre, d’illusionnisme et de lancer de couteau, Nina l’interrompt sans cesse dans ses répétitions elle veut sa place dans le spectacle et une place dans sa vie ! A une heure de l’arrivée du public, répétitions ratées et disputes s’enchaînent comme un cœur qui bat la chamade. Réussiront-ils à se rabibocher avant le lever du rideau ?

Enracinée dans la tradition des spectacles de rue et de la commedia dell’arte, Mélodie Foraine emprunte au théâtre et aux arts du cirque. Cette comédie pétillante et bon enfant qui réunit humour, poésie et prouesse de cirque est à voir en famille, à partir de 6 ans.

La Fage-Saint-Julien 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr



