« LA FAFARA FISSA PAPA », CIE GIPSY PIGS

« LA FAFARA FISSA PAPA », CIE GIPSY PIGS, 2 octobre 2022, . « LA FAFARA FISSA PAPA », CIE GIPSY PIGS



2022-10-02 – 2022-10-02 Leur crédo musical : cumbias traditionnelles, tubes jazzy version ska, calypsos et rock caliente, reprises de chansons connues ou désuêtes en versions festives ! Dimanche 2 octobre : 11h-11h30, 13h30-14h, 17h30-18h. Renseignements : 07.86.74.06.23. dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville