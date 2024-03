La Faculté des Métiers vous ouvre ses portes ! Faculté des Métiers de l’Essonne Évry, samedi 16 mars 2024.

Samedi 16 mars, 09h00 - 17h00

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Les apprentis en BTS TOURISME, BTS MHR et Licence Professionnelle Chef-fe de projet touristique vous attendent nombreux avec les équipes pédagogiques pour vous présenter leurs formations ! Les alumnis et entreprises partenaires ont également répondu présent pour partager leurs retours d’expérience et échanger avec vous ! Vous êtes intéressé par une formation Tourisme et disponible le samedi 16 mars en journée ? Rejoignez-nous ! »

Faculté des Métiers de l’Essonne 3 chemin de la Grange Feu Louis 91000 Evry Évry 91000 Essonne Île-de-France

Portes Ouvertes Tourisme

Faculté des Métiers de l’Essonne