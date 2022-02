LA FACULTÉ DE MÉDECINE: UN BÂTIMENT HISTORIQUE Montpellier, 14 juin 2022, Montpellier.

LA FACULTÉ DE MÉDECINE: UN BÂTIMENT HISTORIQUE Montpellier

2022-06-14 – 2022-06-14

Montpellier Hérault

15 15 EUR INFO IMPORTANTE: Le Conservatoire d’Anatomie est actuellement fermé pour travaux, une sélection issue des collections vous sera proposée au sein de la salle Delma-Orfila-Rouvière.

Berceau de l’enseignement de la médecine, Montpellier doit cette renommée à sa faculté, la plus ancienne école de médecine du monde occidental n’ayant jamais cessé de fonctionner.

Le guide vous fera visiter l’édifice, successivement monastère bénédictin fondé au XIVè siècle, palais épiscopal puis école de santé mais aussi une sélection issue des collections exceptionnelles du conservatoire d’anatomie exposée, pendant le temps de sa fermeture, au sein de la salle Delma-Orfila-Rouvière.

RDV devant l’ancienne Faculté de médecine, 2 rue de l’École de Médecine.

Nombre de participants limité à 18.

Interdit aux moins de 12 ans.

Accès salle des Actes ou du Conseil selon disponibilité

Mesures sanitaires prises :

– Pass sanitaire requis

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) OBLIGATOIRE POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

Montpellier

