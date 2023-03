LA FACULTÉ DE MÉDECINE: UN BÂTIMENT HISTORIQUE Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault La plus ancienne Faculté de Médecine du monde occidental vous ouvre ses portes… Partez à la rencontre de Rabelais, Nostradamus, François Gigot, Lapeyronie ou encore Glafira Ziegelemann l’une des toutes premières étudiantes de la faculté. Apprenez-en davantage sur la soutenance du doctorat et ses traditions, devant le buste d’Hippocrate.

Une visite au fil des salles de prestige pour saisir l’histoire de la médecine montpelliéraine et la vie de la faculté d’hier à aujourd’hui.

La visite inclut l’accès à la cour de l’ancien couvent, à la salle du Conseil et/ou à la salle des Actes.

Le conservatoire d’anatomie est fermé pour travaux et les salles d’anatomie Tekné Makré et Delmas Orfila Rouvière ne sont pas incluses dans la visite. La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, aux moins de 12 ans, aux femmes enceintes et aux personnes allergiques au formol.

Accès à la salle des Actes ou du Conseil selon disponibilités. RDV devant l’ancienne Faculté de médecine, 2 rue de l’École de Médecine.

Nombre de participants limité à 18.

Interdit aux moins de 12 ans.

