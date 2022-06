LA FACULTÉ DE MÉDECINE: UN BÂTIMENT HISTORIQUE

LA FACULTÉ DE MÉDECINE: UN BÂTIMENT HISTORIQUE, 1 octobre 2022, . LA FACULTÉ DE MÉDECINE: UN BÂTIMENT HISTORIQUE



2022-10-01 – 2022-10-01 Berceau de l’enseignement de la médecine, Montpellier doit cette renommée à sa faculté, la plus ancienne école de médecine du monde occidental n’ayant jamais cessé de fonctionner. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville