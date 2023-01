LA FACULTÉ DE DROIT DE MONTPELLIER Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault 9 9 EUR C’est au XIIème siècle, à l’instar de la médecine, que se développe à Montpellier l’enseignement du Droit. Au fil des siècles, de grands noms d’étudiants ou de professeurs fréquenteront cette faculté de droit : Placentin, Jean Moulin, Auguste Comte, Charles Gide, Georges Frêche ou encore l’auteur Paul Valéry. En 1956 elle s’installe en partie dans l’ancien couvent des Visitandines daté du XVIIème siècle. Lieu riche en symboles et en espaces d’exception tels que la salle des Actes, la visite fera aussi un détour par le Rectorat voisin pour y découvrir une peinture représentant les grandes heures de l’université montpelliéraine. – Rendez-vous 10 minutes avant le départ devant la Porte de la Blanquerie, bd Louis Blanc (Tram arrêt Louis Blanc), Montpellier. C’est au XIIème siècle, à l’instar de la médecine, que se développe à Montpellier l’enseignement du Droit. Montpellier

