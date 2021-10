Saint-Céré Saint-Céré Lot, Saint-Céré La Factory, Laboratoire de Recyclage Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

La Factory, Laboratoire de Recyclage Saint-Céré, 30 octobre 2021, Saint-Céré. La Factory, Laboratoire de Recyclage 2021-10-30 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-30 21:30:00 21:30:00 MJC 170 Quai Auguste Salesses

Saint-Céré Lot Saint-Céré 10h : Collecte de déchets “Propre Ensemble” organisée par la mairie. RDV devant la MJC.

De 15 h à 17 h : Visite de la Factory créée par les jeunes d’Arts Scènes et de l’action jeunes de la MJC : usine chimique désaffectée, visite frissons.

De 15 h à 18 h : Ateliers Zéro déchets : animations, expositions, jeux…

18 h : Projection de courts-métrages tous publics

19 h : Repas assiette éphémère par l’Ass Horties (10 € adultes, 8 € enfants, réservations au 06 15 30 38 10

20h30 : Concert avec Kibongo et Dajoe en mode récup’ Arts Scènes & Cie et l’acyion jeunes de la MJC de Saint-Céré vous invitent à explorer les recoins hantés de nos croissances effrénées. 10h : Collecte de déchets “Propre Ensemble” organisée par la mairie. RDV devant la MJC.

DR
dernière mise à jour : 2021-10-21

