Bienvenue au cœur d’un quartier aujourd’hui très prisé des touristes, mais qui fut, à travers les siècles, le théâtre de nombreux épisodes mystérieux et obscurs. Delphine vous invite à la suivre dans le dédale des ruelles de Saint-Michel, où vous croiserez, entre autre, la route du Diable, intervenu dans une sombre histoire de disparition. Après avoir percé le secret d’un passage souterrain caché, vous ferez disparaître vos crimes les plus atroces dans le puits de la Huchette, puis emprunterez la rue la plus étroite de Paris, jadis haut lieu de prostitution où il ne faisait pas bon traîner trop longtemps. Vous ferez alors une halte au banc de torture du Caveau des Oubliettes avant d’accompagner les condamnés jusqu’au bûcher… Une visite insolite qui retrace un passé sordide avec humour, sur fond de vengeance, d’épidémie ou encore de torture. Contact : https://www.sous-les-paves.com/produit/sang-larmes-mysteres-quartier-latin-visite-nocturne/ https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr Date complète :

