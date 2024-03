La Face cachée du plateau, confidences son et lumière Espace culturel Boris Vian Les Ulis, jeudi 4 avril 2024.

La Face cachée du plateau, confidences son et lumière Compagnie des Dramaticules / Jérémie Le Louët Jeudi 4 avril, 10h00, 14h30 Espace culturel Boris Vian

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T10:00:00+02:00 – 2024-04-04T11:15:00+02:00

Fin : 2024-04-04T14:30:00+02:00 – 2024-04-04T15:45:00+02:00

Comment un metteur en scène utilise-t-il les possibilités techniques du plateau ? Régulièrement sollicités par les théâtres partenaires pour ouvrir à des groupes des spectateurs les portes de ses filages techniques, et frustrés de ne pouvoir consacrer suffisamment de temps aux visiteurs, les Dramaticules créent un format dédié aux aspects techniques de la création théâtrale. Ces confidences son et lumière tendent à dévoiler, de façon sensible et concrète, la palette des outils participant à faire la force et la beauté des œuvres qui prennent naissance sur scène. Jonathan Frajenberg, Théo Pombet et Jérémie Le Louët expliquent aux spectateurs tout ce qui contribue à donner du sens à une création : la lumière, le son et la direction d’acteurs. Il ne s’agit pas d’assister au montage d’un décor ni au réglage des projecteurs mais d’explorer concrètement la palette des possibilités scéniques qui s’offrent à un metteur en scène lors de la création d’un spectacle.

Les Dramaticules livrent une conférence-spectacle passionnante, qui est aussi une véritable initiation aux métiers techniques du spectacle vivant.

Espace culturel Boris Vian 1 Rue du Morvan, 91940 Les Ulis Les Ulis 91940 Périgord Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « n.guedj@dramaticules.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0699381530 »}]

Les Dramaticules Jérémie Le Louët

Les Dramaticules