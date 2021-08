Nantes Archives départementales de Loire-Atlantique Loire-Atlantique, Nantes La face cachée des Archives départementales Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de Loire-Atlantique

La visite des Archives départementales permet de découvrir leur face cachée : métiers différents (archivistes, relieurs…), magasins de conservation des archives, laboratoire de restauration, hôtels particuliers, … Questionnaire ludique proposé pour les jeunes à partir de 8 ans, à compléter durant la visite, avec diplôme et récompense à la clé. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Visite de 16h30, samedi et dimanche, traduite en langue des signes française.

Départ régulier à partir de 14h30 samedi et dimanche, dernier départ à 17h30. Durée 1h. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Visite guidée des bâtiments des Archives avec dévoilement de quelques « trésors d’archives » Archives départementales de Loire-Atlantique 6 rue de Bouillé 44035 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

2021-09-18T14:15:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T18:30:00

