Gratuit : oui Inscription obligatoire : 02 51 72 93 20 ou sur archives.loire-atlantique.fr Visite guidée. La visite des Archives départementales permet de découvrir leur face cachée : métiers différents (archivistes, relieurs…), magasins de conservation, bâtiments (hôtels particuliers), laboratoire de reliure et de restauration… Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/

