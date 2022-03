La face cachée de Pressoria Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne

Marne

La face cachée de Pressoria Aÿ-Champagne, 16 juillet 2022, Aÿ-Champagne. La face cachée de Pressoria Pressoria 7 boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne

2022-07-16 09:30:00 – 2022-07-16 17:30:00 Pressoria 7 boulevard Pierre Cheval

Aÿ-Champagne Marne En couple, entre amis, en famille, en groupe, venez vivre un voyage sensoriel au coeur du Champagne. Pressoria vous ouvre ses portes pour un rallye-énigme exception-nel, avec à la clef un diplôme à remporter. Venez percer les mystères de Pressoria au travers de nombreuses énigmes, accessibles pour les adultes et les enfants accompagnés. TARIFS : 16 €/adulte – 8.50€/enfant à partir de 6 ans.

Venez percer les mystères de Pressoria au travers de nombreuses énigmes, accessibles pour les adultes et les enfants accompagnés.

Durée : 1h30 à 2h00. Pressoria 7 boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne

