L’Inter & La Face B présente :

Fleur Bleu.e

(Paris, FR – Dream Pop, Pan European Recordings)

L’alchimie créative peut sembler indéfinissable, mais une chose est sûre, Fleur bleu·e en a en abondance. Le duo parisien composé de Delphine Lucy Lam et Vlad Swann a accompli avec Unrequited Love un premier album plein d’assurance et de chansons délicates empreintes de nostalgie.



Okala

(Amiens, FR – Post Pop Alternative)

C’est lorsque les lumières de la ville s’éteignent que les étoiles se mettent à briller. Tapis dans les ombres et les

mystères, Okala s’entourent des rêves et de la nuit pour faire éclater son éclat.

Discret et calme dans la vie de tous les jours, Okala laisse exploser sa fougue et sa force à travers sa musique. Porté par une voix unique et des arrangements classieux et cotonneux, l’artiste amiénois dévoile une pop spectrale et scintillante, autant influencée par la science-fiction que par des artistes comme Cascadeur ou Radiohead.

Si la musique d’Okala se veut volontairement rêveuse, elle n’oublie jamais de se connecter au réel. Derrière sa poésie onirique se cache en filigrane son existence, ses racines, ses combats et sa vision d’un monde qu’il n’a jamais peur de regarder droit dans les yeux.

Une relation au monde qu’il enrobe de nappe de synthétiseurs, d’un wurlitzer qui nous bouleverse et d’une classe de tous les instants qui font de lui un véritable artisan musical, tant sur le fond que sur la forme.

La Frange

(Paris, FR – Indie-Folk)

Née en 1995, en banlieue parisienne, LaFrange grandit et prend pourtant ses racines au sein de ses origines irlandaises, héritage de sa grand-mère maternelle.

Enfant sauvage des années 90’s s’octroie un mélange de mélancolie, de pudeur et de colère véhiculant une atmosphère à la fois sombre et dramatique, appuyée par quelques éclaircies, venant adoucir les mélodies folk et candides de celle-ci.

D’abord dans le déni de sa passion, LaFrange suit la voie qui lui est imposée, diplômée d’un Baccalauréat série Littéraire, elle étudie d’abord le marketing et la communication, puis l’industrie de la musique avant de passer de l’autre côté du miroir.

Bercée par les Cranberries, Garbage ou PJ Harvey dans un premier temps, par Tegan & Sara et Avril Lavigne à l’adolescence, puis enfin par des univers plus intimistes tels que ceux de Fog Lake, Julia Jacklin ou encore Alex G ; en 2020, celle-ci décide de se consacrer pleinement à la musique et travaille ainsi sur son premier EP, enregistré entre les quatre murs de sa chambre d’enfance : ”Everything’s Fine”.

Lauréate du dispositif Variations au FGO Barbara en 2021 et sélectionnée dans le Top 10 du Ricard Live Music en 2022, LaFrange dévoile la même année son second EP ”Sad Love Songs”, composé de 7 titres indie-folk, comptant les singles ”Lost Love Letters”, ”Brian Let’s Go Surfing” ou encore ”6”.

Son premier album ”nobody else will ever see me naked”, réalisé par Simon Blévis (Old Pine Studio) est disponible depuis le 20 octobre 2023.



