LA FABULEUSE HISTOIRE D’UN GRAIN DE RAISIN Frontignan, 16 août 2021-16 août 2021, Frontignan. LA FABULEUSE HISTOIRE D’UN GRAIN DE RAISIN 2021-08-16 15:00:00 – 2021-08-16 17:00:00

Frontignan Hérault Comment le jus de raisin devient ce merveilleux nectar qu’est le vin ? Grâce à des petites expériences autour du sucre, de l’alcool, vous pourrez découvrir que les responable de cette transformation est un champignon et tout particulièrement une levure tout à fait naturelle. Une animation famille qui saura répondre aux interrogations des enfants comme des parents. Spécial enfants 6 à 12 ans. Un accompagnant adulte demandé.

6€/enfant. Résa obligatoire, places limitées.

©-2020-Forestier-otfrontignan

