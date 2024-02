La fabuleuse histoire du thé Espace Icare Issy-les-Moulineaux, samedi 2 mars 2024.

La fabuleuse histoire du thé Conférence avec Jean-Christophe GUEGUEN Samedi 2 mars, 10h30 Espace Icare Sur inscription. Prix public 10€ Prix adhérents 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T10:30:00+01:00 – 2024-03-02T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-02T10:30:00+01:00 – 2024-03-02T12:00:00+01:00

Tout commence en 2737 avant notre ère, en Chine. Selon la légende, alors que l’empereur Shennong faisait bouillir de l’eau à l’abri d’un arbre pour se désaltérer, une légère brise agita les branches et détacha quelques feuilles. Elles se mêlèrent à l’eau et lui donnèrent une couleur et un parfum délicat. L’empereur y goûta, s’en délecta et en reprit. L’arbre était un théier sauvage le thé était né.

Il faudra attendre le 17ème siècle pour que l’Europe découvre le thé quand les navires des Compagnies des Indes ramenèrent cette précieuse denrée. Les anglais firent alors du thé leur boisson nationale et son commerce deviendra la base de leur suprématie maritime. Le thé reste aujourd’hui une boisson mondiale, un art de vivre et un plaisir pour le palais.

Plus d’informations auprès de l’Office de Tourisme ou au 01 41 23 87 00

Espace Icare 31 Boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 93 44 50 http://espace-icare.net/ https://www.facebook.com/espaceicare/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.issytourisme.com/standard/sorties-mars/mars02-la-fabuleuse-histoire-du-the »}] Maison des Jeunes et de la Culture, l’espace Icare est une association qui lie pleinement éducation et culture dans un projet en direction de toute la population locale. Elle est affiliée à la Fédération Régionale « les MJC en Ile-de-France » et est soutenue par la ville d’Issy-les-Moulineaux. L’Espace Icare développe, en partenariat avec la ville d’Issy-les-Moulineaux, un projet pluridisciplinaire autour de diverses activités organisées pour tous.

conférence jean-christophe gueguen