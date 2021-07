LA FABULEUSE HISTOIRE DU PERE NOEL – Cie Magic Meeting Parking de la Mairie, 4 décembre 2021, Laillé.

Parking de la Mairie, le samedi 4 décembre à 15:00

Une expérience unique et hors du temps ! Laissez-vous conter « l’incroyable et véritable histoire du Père Noël » à travers une étonnante déambulation théâtralisée. Le Père Noël aime-t-il le rock’n roll ? Comment se déplacent les lutins du Père Noël ? Mais que fait le Père Noël pendant ses vacances ? Pour le découvrir le public est invité à se munir d’un casque audio et à se laisser guider pendant la balade. Les participants deviennent interprètes d’une aventure sonore, fantasque et jubilatoire où se mêlent conte, expression corporelle et humour. Grâce à une écriture burlesque et un montage musical surprenant, le ton donné à cet événement est résolument festif, familial et ludique. **DÉPART DEVANT LA MAIRIE** De et par : _Yannick Delafontaine & Colombe Andréi._

GRATUIT (sur réservation)

DEAMBULATION

Parking de la Mairie Mairie, rue de la halte, Laillé Laillé Ille-et-Vilaine



