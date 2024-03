LA FABULEUSE HISTOIRE DE MR BATICHON COMEDIE DES VOLCANS Clermont-Ferand, samedi 19 octobre 2024.

Edouard Batichon, jeune agrégé et auteur de 2 thèses sur l’Histoire médiévale, se retrouve professeur remplaçant dans un collège en zone sensible. Au programme le Moyen Âge : les croisades, la religion, la vie quotidienne… des sujets soporifiques pour des ados ! Va t-il réussir à intéresser cette nouvelle génération ? Le pari est risqué, heureusement il connaît le Moyen Âge sur le bout des doigts !A grand renfort d’anecdotes étonnantes et véridiques, de musique, de poésie, de peinture, et surtout d’humour, Mr Batichon va véritablement envoûter son auditoire !Révélation du Festival Off d’Avignon 2017 et 2018, Thomas est en tournée dans toute la France. Il a tous les talents : il écrit, peint, joue de la musique et chante ! Il est également auteur de dessins humoristiques à retrouver sur Facebook à la page « Brèves de Taverne ». SUD OUEST : « Une performance incroyable par un jeune comédien surdoué. Un prof d’Histoire comme Mr Batichon, on en a tous rêvé, Thomas Deffarge l’a fait ! »M6 : « Face à un public conquis et très nombreux, Thomas Deffarge passe avec aisance de personnage en personnage… Il nous raconte la Moyen Âge avec humour et passion »Durée : 1h30De et par Thomas DeffargeMise en scène : Alain Chapuis

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-10-19 à 20:30

COMEDIE DES VOLCANS 15 BOULEVARD LOUIS CHARTOIRE 63100 Clermont-Ferand 63