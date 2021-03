La fabuleuse histoire de Michel Strogoff Halle aux Grains, 3 avril 2021-3 avril 2021, Toulouse.

La fabuleuse histoire de Michel Strogoff

Halle aux Grains, le samedi 3 avril à 18:00

### Les concerts Zygel

Jean-François Zygel nous invite à voyager entre Moscou et la Sibérie, sur les pas du célèbre héros de Jules Verne. Les sonorités hypnotiques du cristal Baschet, la magie des ondes Martenot, la virtuosité volubile du bugle et du cornet, se mêleront au piano héroïque de Jean-François Zygel et au scintillement du célesta pour évoquer, soutenir, incarner ou prolonger les péripéties de cette fascinante épopée !

**Jean-François Zygel** / Piano, célesta et narration

**Médéric Collignon** / Cornet, bugle et voix

**Thomas Bloch** / Cristal baschet et ondes martenot

[Site de l’ONCT](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct?oaq%5Buid%5D=83694284)

### Infos pratiques

Samedi 3 avril de 18h à 19h

Hors abonnement : de 5 à 22€

Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



