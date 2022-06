La fabuleuse histoire de la forêt d’Iraty, 4 août 2022, .

La fabuleuse histoire de la forêt d’Iraty

2022-08-04 09:00:00 – 2022-08-04 19:00:00

Cette randonnée au cœur de la hêtraie sapinière d’Iraty nous permettra de découvrir le passé historique lié à son exploitation de bois. Le long du sentier d’interprétation agrémenté de répliques et de pièces originales, nous apprendrons comment Iraty a fourni durant plusieurs siècles du bois de grands sapins et de hêtres pour la construction de mâts et de rames notamment pour les Marines nationales.

Distance : 11 km – Dénivelé : 330 m environ.

Prévoir casse-croûte, chaussures de randonnée, eau, vêtements adaptés à la saison, à la météo du jour et à l’altitude (environ 1000m).

Enfants bons marcheurs à partir de 8 ans.

Inscriptions obligatoires par e-mail ou par téléphone

Cette randonnée au cœur de la hêtraie sapinière d’Iraty nous permettra de découvrir le passé historique lié à son exploitation de bois. Le long du sentier d’interprétation agrémenté de répliques et de pièces originales, nous apprendrons comment Iraty a fourni durant plusieurs siècles du bois de grands sapins et de hêtres pour la construction de mâts et de rames notamment pour les Marines nationales.

Distance : 11 km – Dénivelé : 330 m environ.

Prévoir casse-croûte, chaussures de randonnée, eau, vêtements adaptés à la saison, à la météo du jour et à l’altitude (environ 1000m).

Enfants bons marcheurs à partir de 8 ans.

Inscriptions obligatoires par e-mail ou par téléphone

Cette randonnée au cœur de la hêtraie sapinière d’Iraty nous permettra de découvrir le passé historique lié à son exploitation de bois. Le long du sentier d’interprétation agrémenté de répliques et de pièces originales, nous apprendrons comment Iraty a fourni durant plusieurs siècles du bois de grands sapins et de hêtres pour la construction de mâts et de rames notamment pour les Marines nationales.

Distance : 11 km – Dénivelé : 330 m environ.

Prévoir casse-croûte, chaussures de randonnée, eau, vêtements adaptés à la saison, à la météo du jour et à l’altitude (environ 1000m).

Enfants bons marcheurs à partir de 8 ans.

Inscriptions obligatoires par e-mail ou par téléphone

dernière mise à jour : 2022-05-31 par