Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou La fabuleuse épopée des puces électroniques – Conférence par zoom Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleumeur-Bodou

La fabuleuse épopée des puces électroniques – Conférence par zoom, 12 mars 2021-12 mars 2021, Pleumeur-Bodou. La fabuleuse épopée des puces électroniques – Conférence par zoom 2021-03-12 18:00:00 – 2021-03-12 Route du Radome Pôle Phoenix

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Révolution qui tient de la sorcellerie ou de la magie, elle a débuté en 1970 avec les premiers transistors. Leur extraordinaire évolution en à peine cinquante ans permet d’expliquer le développement des technologies numériques et ses services qui ont submergé la planète.

Conférencier : Daniel Bois, un des fondateurs du centre de microélectronique de Grenoble qui a participé activement à cette aventure. armorscience22@gmail.com Révolution qui tient de la sorcellerie ou de la magie, elle a débuté en 1970 avec les premiers transistors. Leur extraordinaire évolution en à peine cinquante ans permet d’expliquer le développement des technologies numériques et ses services qui ont submergé la planète.

Conférencier : Daniel Bois, un des fondateurs du centre de microélectronique de Grenoble qui a participé activement à cette aventure.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Autres Lieu Pleumeur-Bodou Adresse Route du Radome Pôle Phoenix Ville Pleumeur-Bodou