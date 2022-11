Soirée folk & Bal TRAD avec le groupe « Clume » La Fabuleuse Cantine, Saint-Étienne (42)

gratuit

gratuit

avec Clume La Fabuleuse Cantine, Saint-Étienne (42) 1, Rue Claudius Ravachol La Fabuleuse Cantine, 42000 Saint-Étienne, France Programme Soirée Folk et Bal TraditionnelAmbiance festive folklorique garantie !20h -00hÉvènement toujours gratuit ! CONCERT DE CLUME !!! AU PROGRAMME :- De 20h-22h Initiation à la danse folk !- À partir de 22h Bal traditionnel- Restauration festive : Burgers Superwaste (carné, végé, vegan ou signature), Planches artisanales, frites et sauces maison..- Bar 100% local : bières de brasserie du coin, vins Bio ou en biodynamie, spiritueux locaux, cocktails faits maison, colas artisanal…- De la bonne humeur – Entrée gratuite !___ ????????????????????LA FABULEUSE CANTINEBâtiment Les Forces Motrices, 1 Rue Claudius Ravachol, 42000 Saint-Étienne source : événement Soirée folk & Bal TRAD avec le groupe « Clume » publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T20:00:00+01:00

2022-11-26T00:00:00+01:00

