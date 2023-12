Café linguistique La Rochelle La Fabuleuse Cantine La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle Café linguistique La Rochelle La Fabuleuse Cantine La Rochelle, 13 décembre 2023 17:00, La Rochelle. Café linguistique La Rochelle Mercredi 13 décembre, 18h00 La Fabuleuse Cantine Gratuit sans inscription Les Cafés Linguistiques, ça te tente ? Rejoins-nous pour discuter en anglais, en français… peut-être même en norvégien ? mercredi 13 décembre 2023

⏰ de 18h à 20h

à la Fabuleuse Cantine – La Rochelle Au plaisir de te retrouver la semaine prochaine pour passer un agréable moment ! ✨ Gratuit et sans inscription. Plus d’infos au 05 46 41 16 36 et accueil@cdij17.fr La Fabuleuse Cantine La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:accueil@cdij17.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

