Set Up #9: Héloïse Francesconi
La Fabulerie Marseille, mercredi 24 janvier 2024.

2024-01-24T19:00:00+01:00 – 2024-01-24T22:00:00+01:00

Héloïse Francesconi est compositrice et musicienne. À la guitare électrique comme à l’électronique, elle s’aventure autant dans un bruitisme sauvage que dans une noise minimaliste, toujours à la recherche d’une matière organique et dynamique. À côté de nombreux projets collectifs elle travaille sous son propre nom sur un projet solo au synthétiseur modulaire, qui voyage du drone au sweat harsh en passant par l’ambient. Sa musique est expérientielle, sensible, sonique et parfois radicale.

La soirée conjugera son live et échanges avec le public afin de décrypter le live dans la pure tradition des évènements Set Up !

https://heloisefrancesconi.bandcamp.com/

