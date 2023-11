VOYAGE AU-DELÀ DES MERS La Fabulerie Marseille, 7 décembre 2023, Marseille.

VOYAGE AU-DELÀ DES MERS Jeudi 7 décembre, 17h00 La Fabulerie Entrée gratuite sur réservation

À l’occasion de la sortie du livre musical prévu le 8 décembre 2023, nous vous invitons à La Fabulerie, pour rencontrer Armelle, Julie et Victoria, auteures, compositrices, interprètes et illustratrice de Voyage Au-Delà des Mers…

L’histoire que vous allez découvrir est tirée du spectacle musical jeune public Voyage Au-Delà Des Mers, écrit et composé par Julie Meola et Armelle Ita, illustrations et décors de Victoria Hally. Laissez-vous transporter au fil des pages par cette histoire où les mots, les notes et les images s’entremêlent pour voyager au-delà des mers.

Partez à la recherche des petits QR Codes cachés dans le livre, et plongez, au fil de la lecture, en immersion dans la fraicheur de l’univers musical d’Alma et Paloma.

INFOS PRATIQUES:

17H – Ouverture des portes

17H30 – Assistez à un extrait du spectacle, pour le plus grand bonheur des plus petits (et des plus grands aussi !)

18H – Goûter convivial en présence des artistes, compositrices et interprètes Armelle et Julie; séance de dédicace prévue par l’illustratrice Victoria.

La Fabulerie 10 bd garibaldi, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T17:00:00+01:00 – 2023-12-07T19:00:00+01:00

