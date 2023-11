Gami, Release Party La Fabulerie Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

Gami, Release Party Vendredi 24 novembre, 19h00 La Fabulerie 6 / 9€

Venez célébrer “Step By Step”, nouvel E.P. du trio rock origamique, lors d’un concert avant leur départ pour les Bars en Trans à Rennes ! Une soirée exceptionnelle organisée par le Label B-Side Prod avec au programme: un concert, des surprises, des invités, des échanges et de la bonne humeur, un cocktail parfait à savourer en intimité. GAMI a choisi La Fabulerie pour son éthique et son atypisme, tout comme eux!

First Single : Kid Memorial

https://www.youtube.com/watch?v=DatQlE1G_DM

Live Session

https://www.youtube.com/watch?v=HxX2WeISrv8

Réservation : https://shorturl.at/uBIO6

Tarif Early Bird: 6e dans la limite des places disponibles

Tarif Regular Prévente et Sur Place: 9e

CB et Espèces pour la billetterie sur place et le merch de GAMI

Réservez-vite, jauge limitée

Boissons et petite restauration sur place

Ouverture des portes: 19h

Début du concert: 20h

Fermeture des portes : 21h45

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

