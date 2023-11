Cet évènement est passé Set Up #8: Trance Frois La Fabulerie Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Set Up #8: Trance Frois La Fabulerie Marseille, 8 novembre 2023, Marseille. Set Up #8: Trance Frois Mercredi 8 novembre, 19h00 La Fabulerie 3 / 6€ Ce live sera produit grâce aux avancées technologiques de ces trente dernières années, qui ont permis à Allister Sinclair de combiner aisément les charmes contestables de l’intelligence artificielle avec le savoir vivre que l’on peut transmettre avec un bâton, une bâche tendue et une bouteille d’alcool.

https://linge.bandcamp.com/album/allister-sinclair-microsoft-error-picture-show-lp-linge062

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ La Fabulerie 10 bd garibaldi, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://linge.bandcamp.com/album/allister-sinclair-microsoft-error-picture-show-lp-linge062 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T19:00:00+01:00 – 2023-11-08T22:00:00+01:00

2023-11-08T19:00:00+01:00 – 2023-11-08T22:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Fabulerie Adresse 10 bd garibaldi, 13001 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La Fabulerie Marseille latitude longitude 43.296709;5.380989

La Fabulerie Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/