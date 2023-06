Set Up #6 Nora Neko La Fabulerie Marseille, 28 juin 2023, Marseille.

Nora Neko combine percussions bruitistes et sons électroniques, oscillant avec le moment entre noise-indus-ambiant, douce ou pas, et Techno /Technopunk. Robots sonores et poésies animeront la soirée qui se concluera pas des échanges avec le public, dans la plus pure tradition de Set Up.

Début du concert à 20h

La Fabulerie 10 bd garibaldi, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T20:00:00+02:00 – 2023-06-28T22:00:00+02:00

