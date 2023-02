Pre-party Cold Sweat! Hip-Hop Jam & Party / Vernissage Expo Photo de 7Ski / DJs Kopt-R, Sween & Kiro La Fabulerie, 10 février 2023, Marseille.

Pre-party Cold Sweat! Hip-Hop Jam & Party / Vernissage Expo Photo de 7Ski / DJs Kopt-R, Sween & Kiro Vendredi 10 février, 18h00 La Fabulerie

♫♫♫

La Fabulerie 10 bd garibaldi, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

La team de Move On Up débarque à la Fabulerie pour la Pre-party de Cold Sweat! Hip-Hop Jam & Party

On en profite aussi pour un vernissage de l’exposition photo de 7Ski

Au menu: une bonne dose de Funk, du Hip-Hop bien groovy, un soupçon de sons Latin et Afro

Et en extra, des danseurs prêts à faire la fête et une équipe super sympa au bar pour être sûr que personne ne meure de soif!

Selecter The Punisher (45 Live / Festival Tighten Up – Marseille) accueille les DJs:

★ Kopt-R (SNT Crew, Caen)

★ Sween (aka David Colas, Marseille)

★ Kiro (Bumrush / Domani Crew, Italie)

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PROGRAMME :

18h-19h : présentation de l’exposition photo de Cedric Bonnaire (aka Seven, aka 7SKI), en présence de l’artiste

19h-19h30: présentation de Call Out, The Game

-> le 1er jeu de cartes à collectionner 100% Break

-> https://fr.ulule.com/call-out_the_game/

19h30-23h : DJs Sets et piste ouverte pour tous!

Si la vibe s’y prête:

-> 20h30: Cypher qualification FOOTWORK BATTLE

-> 21h : Demi-finales et finale du FOOTWORK BATTLE

A propos – Expo Photo de Cedrick Bonnaire :

Un portrait de famille dans une automobile, une enfant sur un tricycle défiant une prophétie tragique.

Cédrick BONNAIRE développe un processus photographique long,

à travers les brèches poétiques et tabou du quotidien.

Réalisées avec aplomb, ses photographies argentiques comme numériques forment un récit-témoignage de l’expérience individuelle, de groupes,

liés par leurs conciliations et ruptures.

Par sa pratique artistique, Cédrick BONNAIRE explore les identités

personnelles et sociales, avec la prérogative de l’enchevêtrement

esthétique.

Ainsi, les anonymes de ses documentaires incarnent une réalité,

tout en étant traversés par nos croyances et leurs chimères.

Cédrick est un artiste, né en 1983, originaire d’une famille d’Amérique centrale.

7SKI

SEVEN

sont les pseudonymes de l’artiste, Cédrick BONNAIRE.



