SONICA VIBES, LES 5 ANS / NENIA IRA RELEASE PARTY Jeudi 15 décembre, 19h00 La Fabulerie

La Fabulerie 10 bd garibaldi, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

A l’occasion de ses 5 ans, Sonica Vibes a le plaisir de vous présenter le nouvel album “Nenia Ira”, projet porté par l’artiste marseillaise Aurélia Nardini.

« Nenia Ira » sort le 2 décembre 2022 en digital et courant février 2023 en vinyle chez Vlad Productions / Absilone / Believe digital .

S’accompagnant à la shrutibox, un accordéon indien, et au toun-toun, instrument traditionnel du Béarn qu’elle revisite, Aurélia Nardini dévoile des arrangements travaillés avec soin, batteries et effets électroniques manipulés en direct sur des machines.

Pour ce premier album éponyme, Nenia Ira présente sept titres. Sept contes contemporains racontés du point de vue d’un personnage qui, armé de sa voix, transforme les obstacles croisés sur sa route et y puise sa force, pour continuer d’avancer.

https://www.neniaira.fr/

Sonica Vibes est une agence de production, née il y a 5 ans, qui accompagne les artistes locaux, nationaux et internationaux et organise depuis 2 ans le Festival de cultures italiennes Ciao MOKA. La ligne artistique définie est très affirmée et très engagée, en soutenant les artistes de son catalogue, Sonica Vibes souhaite participer à la défense d’une musique innovatrice véhiculant des messages de progrès, pour l’égalité des genres, le multiculturalisme et les droits des minorités.

http://sonicavibes.com/

Événement de 19h00 à 22h00 :

CONCERT de présentation du nouvel album NENIA IRA



2022-12-15T19:00:00+01:00

2022-12-15T22:00:00+01:00