La Fabulerie
10 bd garibaldi, 13001 Marseille
Jeudi 24 novembre, 19h00
Entrée libre

Set UP #1 : Ian Linter

C-OmP Ars présente SET UP #1 Dissections sonores

Nouveau rendez-vous régulier à Marseille, hébergé par La Fabulerie.

Au programme, différents créateurs sonores jouent live et expliquent leur set à travers des échanges avec le public. Analyses, expérimentations, jeu … dans un environnement ouvert et convivial.

Pourquoi ce rendez-vous ?

On est souvent fasciné pendant un live par la diversité des sons que l’on entend, et contrairement aux instruments acoustiques, complètement paumé sur comment les gestes du musicien peuvent engendrer ces sons. Alors pourquoi pas démystifier cette situation, sans toutefois altérer notre émerveillement et nos émotions.

Pour le numéro #1 Set UP invite Ian Linter qui présentera sa Synthèse humide. DISSECTION D’UN CADAVRE EXQUIS ÉLECTROÉLECTRONIQUE

Live – 30-45m

Synthèse humide.

Échange – 30m

La matière sonore immédiate comme forme de construction spontanée, sans avoir été imaginée. Le processus de feedback sensoriel et la réponse contrôlée par l’input. La création de « superstructures » virtuelles jouables en temps réel. La provocation de l’imprévu.

Play – 30-45m

Superstructure créatrice en mode aléatoire. IAN LINTER

Immédiatisme électro-organique exprimé depuis le début des années 90 sur des anti-esthétiques telles que OLoF NiNe, ACT9, Airf’Auga, Massacre Divino, La Main Traumatique (avec Joséphine Muller), Plasma, RTP, entre autres…

https://astrangerparadise.com

produções Ganza 1991-2022 Entrée libre.

