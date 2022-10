LA FABULERIE x agence parea La Fabulerie, 21 octobre 2022, Marseille.

La Fabulerie 10 bd garibaldi, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Présentation de son EP en live. Electro indus / Electro mélodique

Entre techno indus et électro mélodique en passant par de l’ambiant mystérieuse le premier EP de Spinnaker nous propose des sonorités électrisantes, envoutantes et dansantes. Plutôt éclectiques Spinnaker ne se refuse rien sauf peut être de vouloir coller à un style et de s’y tenir. Car c’est ce qui fait la force de ce premier opus, grâce à cela, Spinnaker nous invite à écouter l’histoire qu’il veut nous raconter en nous projetant dans l’imaginaire d’un voyage qui sillonne différents espaces.

Danse contemporaine

Pour cette occasion, nous avons invité les Filles de mnémosyne à performer sous leurs talents de danseurs et sous leurs identités propres. Iels vous feront transmettre les émotions de l’EP de Spinnaker à travers leurs mouvements. Sur scène ou à l’écran, iels puisent leurs inspirations dans la culture méditerranéenne pour soulever des problématiques sociales contemporaines dont les chorégraphies sont empreintes d’une certaine brutalité, animalité, et d’une forme de provocation.

House / Tech House

Un projet né au bout de 10 ans de péregrinations entre Berlin, Freiburg, Strasbourg, Paris et Marseille. Mais qui aurait cru que c’est sous la chaleur du sud que Dj Isold prendrait enfin vie ? Parfois house to tech house, comme pour rappeler les doux embruns de la Méditerranée, parfois techno to acid, histoire de se remémorer les belles teufs au bord de la Spree.

https://soundcloud.com/isold2700 La Fièvre, c’est le croisement de 13 vies différentes qui partagent toutes le même constat : Marseille = Goudouland, mais où très peu d’espaces de rencontre existent. Zeubi Tinder. Alors on a une révélation : Des soirées par, et pour les lesbiennes et alli.é.es. Des soirées où les fatchigués n’ont pas leur place, où tu peux envoyer un gros twerk sans checker qui est derrière toi, ou simplement être toi, quand tu ne rentres pas dans les cases de genre et d’orientations sexuelles.

Djset pour enflammer le dancefloor !

DouceSœur, c’est une high fem Caribéenne, mi-sirène, mi-tonton qui vit à Marseille. Selon elle, tu sais que t’as passé une bonne soirée quand t’as relâché toute la pression quotidienne à coups de « back it up » et de twerk. C’est un peu la mission qu’elle se donne quand elle débarque en whinant derrière son controller! Ouais ouais, rien que ça… Elle prends la scène en juin 2021 avec l’idée de contribuer à rendre les espaces festifs marseillais plus inclusifs mais aussi de transmettre un petit bout de son univers et la fierté de ses origines. Dans ses sets, les femmes et les personnes queer afro-descendantes sont à l’honneur! Et ça finit souvent sur un bon vieux morceau de zouk, de salsa ou de dombolo nostalgique.

(Pk ce prix d’entrée? Rappelons que grâce vos merveilleuses contributions, cela nous permet en priorité de rémunérer à juste titre des artistes émergent.e.s de la scène locale, puis à travailler sur la communication et le développement de nos projets culturels… du coup merciiii d’avance).

IN̲F̲O̲S̲ ̲U̲T̲I̲L̲E̲S̲

La Fabulerie, 10 Bd Garibaldi, 13001 Marseille

Vendredi de 20h30 à 00h00

Bar et petite restauration sur place

Métro Noailles

