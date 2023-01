La Fabulerie 2 x Agence PAREA Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Ville de Marseille Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement EUR 6 8 Une programmation éclectique d’artistes locaux dans un lieu atypique du centre ville de Marseille !



Le vendredi 27 janvier, Parea vous invite pour une soirée mettant à l’honneur la Culture Queer & Afrodescendante de Marseille !! Pour l’occasion, nous avons prévu une table ronde couverte par Ola Radio, avec des artistes talentueux.ses qui vous proposent des performances, des lectures, du rap, mais aussi du live et un set pour clôturer cette belle soirée. Donc beaucoup d’émotions en prévision !



Programmation



19h00 – 20h30 : Table Ronde – Ola Radio et ses invité.es :

“Quelle place pour les minorités dans les espaces de fête?”



19h00 – 23h45 : GEORGE (Exposition)



20h30 – 20h45 : WAKA (Rap, afro trap, afro sound, hip-hop)



20h45 – 22h00 : GKBL Live (Les Prêtresses de l’Afro-future, Afro-punk, Tribal, Electro)



22h00 – 22h30 : Moesha 13 (Performance, Lectures)



22h30 – 23h45 : SUN AFRIKA de SUN DANCEFLOOR (Dj set Afro Descendant Vibrations, Carribean, Baile, Hip-Hop/R&B & Performance)



Rendez-vous vendredi 27 janvier à La Fabulerie. http://lafabulerie.com/ La Fabulerie 10 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement

