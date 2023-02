Découverte de La Fabriquery: Atelier de broderie d’art et de couture La Fabriquery Croix Catégories d’Évènement: Croix

Nord

Découverte de La Fabriquery: Atelier de broderie d’art et de couture La Fabriquery, 1 avril 2023, Croix. Découverte de La Fabriquery: Atelier de broderie d’art et de couture 1 et 2 avril La Fabriquery Entrez dans un monde de fils de soie et d’or, de perles et de paillettes, venez découvrir les techniques des ateliers de broderie Haute-Couture. La Fabriquery 21 Résidence Flandre Croix Croix 59491 Nord Hauts-de-France La Fabriquery est à la fois un atelier, une école de broderie et de couture ainsi qu’une boutique de fournitures de broderie d’art.

Elle vous ouvrira exceptionnellement ses portes le samedi 1er après-midi et le dimanche 2, le matin et l’après-midi pour les JEMA.

Vous pourrez assister à des démonstrations de broderie d’Aurélie Bayol, brodeuse à l’aiguille et au crochet. Profitez-en pour poser toutes vos questions sur la broderie, la couture et leur apprentissage.

L’atelier se situe dans une résidence privée. L’accès sera complètement libre le samedi. Le dimanche, merci d’utiliser le portillon piéton situé au bout de la rue Issac Holden juste avant l’intersection avec l’Avenue de Flandre.

A noter que la partie boutique ne sera pas accessible. Elle sera ouverte le samedi matin.

De plus La Fabriquery a été créée en début d’année, la déclaration de l’organisme de formation est donc en cours et une certification Qualiopi envisagée pour les prochains mois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00

2023-04-02T17:00:00+02:00 www.fredericbayol.com

Détails Catégories d’Évènement: Croix, Nord Autres Lieu La Fabriquery Adresse 21 Résidence Flandre Croix Ville Croix lieuville La Fabriquery Croix Departement Nord

La Fabriquery Croix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/croix/

Découverte de La Fabriquery: Atelier de broderie d’art et de couture La Fabriquery 2023-04-01 was last modified: by Découverte de La Fabriquery: Atelier de broderie d’art et de couture La Fabriquery La Fabriquery 1 avril 2023 croix La Fabriquery Croix

Croix Nord