SOOM T LA FABRIQUE St Astier, vendredi 15 mars 2024.

Après avoir dévoilé le 8 avril 2022 l’album Good , opus à la croisée du reggae, du dub et du jazz, elle annonce déjà la sortie d’un nouvel album The Louder The Better pour l’automne 2023. Elle prolonge à cette occasion sa tournée jusque 2024, toujours accompagnée de son band : The Stone Monks, pour défendre son nouvel album en live !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 21:00

Réservez votre billet ici

LA FABRIQUE Place de la Mairie 24110 St Astier 24