Réveillon de la Saint-Sylvestre La Fabrique Saint-Astier

Saint-Astier Réveillon de la Saint-Sylvestre La Fabrique Saint-Astier, 31 décembre 2023, Saint-Astier. Saint-Astier,Dordogne Repas dansant spectacle : cabaret années 80 avec Magic’ Compagnie Bergerac. 20h, centre culturel La Fabrique.

Tarifs : 78 € / adulte, 18 € moins de 18 ans. Sur réservation. Comité des fêtes 06 08 01 56 01 / 06 13 08 12 81.

2023-12-31

La Fabrique Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dinner-dance-show: 80s cabaret with Magic? Compagnie Bergerac. 8pm, La Fabrique cultural center.

Price: 78? / adult, 18? under 18. Reservations required. Comité des fêtes 06 08 01 56 01 / 06 13 08 12 81 Cena-baile-espectáculo: cabaret de los 80 con Magic? Compagnie Bergerac. 20.00 h, centro cultural La Fabrique.

Precios: 78? / adulto, 18? menores de 18 años. Reserva obligatoria. Comité des fêtes 06 08 01 56 01 / 06 13 08 12 81 Essen und Tanz Show: 80er Jahre Kabarett mit Magic? Compagnie Bergerac. 20 Uhr, Kulturzentrum La Fabrique.

Mise à jour le 2023-11-03 par Vallée de l'Isle

