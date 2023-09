Les P’tits Labo La Fabrique – rêves de ville Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Les P’tits Labo La Fabrique – rêves de ville Le Mans, 23 octobre 2023, Le Mans. Les P’tits Labo 23 – 26 octobre La Fabrique – rêves de ville Inscription Obligatoire | 40€ (goûters pris en charge) | 10 participants maximum Tu as entre 12 et 14 ans ? Tu es curieux et tu t’intéresses à la ville, à l’architecture et au paysage ? Ou tu aimes bricoler, dessiner, créer ? L’équipe du CAUE de la Sarthe te donne rendez-vous pendant les vacances de la Toussaint pour explorer la ville et l’architecture, guidé par un paysagiste et une architecte. Dans un premier temps, nous partirons pour une exploration urbaine et une découverte du bâtiment de La Fabrique à travers un jeu d’enquête.

et une découverte du bâtiment de La Fabrique à travers un jeu d’enquête. Ensuite, des expériences manuelles te dévoileront des matières surprenantes, puis tu réaliseras des maquettes et expérimenteras des jeux acoustiques.

te dévoileront des matières surprenantes, puis tu réaliseras des maquettes et expérimenteras des jeux acoustiques. Enfin, tous ensemble, nous pourrons composer et réaliser une exposition à découvrir le dernier soir afin de présenter toutes les créations. L’exposition sera ensuite ouverte aux visiteurs de La Fabrique pendant une semaine. Objectif Acquérir des notions d’urbanisme, d’architecture et de paysage La Fabrique – rêves de ville 5 boulevard Anatole France, 72000 LE MANS Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue-sarthe.com/les-ptits-labo/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T15:00:00+02:00

2023-10-26T14:00:00+02:00 – 2023-10-26T15:00:00+02:00
Détails Catégories d'Évènement: Le Mans, Sarthe
Lieu La Fabrique – rêves de ville Adresse 5 boulevard Anatole France, 72000 LE MANS Ville Le Mans Departement Sarthe

