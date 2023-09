La Fabrique, rêves de ville : Découverte d’un quartier La Fabrique – Rêves de ville Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

La Fabrique, rêves de ville : Découverte d'un quartier

Samedi 14 octobre, 15h45
La Fabrique – Rêves de ville

Découvrez les alentours de ce nouveau lieu fort de la ville, dédié aux projets urbains et architecturaux. Laissez-vous tenter par un passage par la toute nouvelle exposition proposée par la Fabrique : Iceberg. L'occasion aussi de découvrir certaines rues et maisons étonnantes…

Gratuit

Devant la Fabrique, 5 Bd Anatole France, 72100 Le Mans
Départ : 15h45

La Fabrique – Rêves de ville
5 boulevard Anatole–France
72000 Le Mans
Le Mans 72000
Sarthe
Pays de la Loire

02 43 47 46 40
https://www.lemansmetropole.fr/lafabrique/

Avec La Fabrique – rêves de ville, Le Mans Métropole a souhaité créer un lieu d'information, d'exposition, d'échange et de débat autour de tout ce qui se rapporte au développement durable du territoire.

Elle propose :

– Des expositions thématiques, qui associent différentes structures, pour lesquelles des visites commentées sont proposées,

– des animations à l’attention des enfants, sous la forme de visites et/ou d’ateliers en lien avec le thème de l’exposition du moment,

– des conseils aux particuliers pour leurs projets en matière d’habitat, par des permanences et des exposés pratiques,

– des conférences, débats ou « café archi ». ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 18h, le samedi de 13 h à 18h. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

