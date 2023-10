Exposition L’architecture dans le bon ordre La Fabrique – Rêves de ville Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Exposition L’architecture dans le bon ordre La Fabrique – Rêves de ville Le Mans, 13 octobre 2023, Le Mans. Exposition L’architecture dans le bon ordre 13 et 14 octobre La Fabrique – Rêves de ville Entrée libre Souvent flou, cantonné à son aspect créatif, le rôle de l’architecte est souvent méconnu et cela malgré son rôle majeur dans notre société. Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes des Pays de la Loire a souhaité réaliser cette exposition afin d’apporter un éclairage sur la singularité de la profession mais également sur le rôle de l’institution. L’exposition est complétée d’une vidéo réalisée et interprétée par Pierrick Sorin : « qu’est ce qu’un architecte » ?. La Fabrique – Rêves de ville 5 boulevard Anatole–France 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 02 43 47 46 40 https://www.lemansmetropole.fr/lafabrique/ Avec La Fabrique – rêves de ville, Le Mans Métropole a souhaité créer un lieu d’information, d’exposition, d’échange et de débat autour de tout ce qui se rapporte au développement durable du territoire.

Elle propose :

– Des expositions thématiques, qui associent différentes structures, pour lesquelles des visites commentées sont proposées,

– des animations à l’attention des enfants, sous la forme de visites et/ou d’ateliers en lien avec le thème de l’exposition du moment,

– des conseils aux particuliers pour leurs projets en matière d’habitat, par des permanences et des exposés pratiques,

– des conférences, débats ou « café archi ». ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 18h, le samedi de 13 h à 18h. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T08:30:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

