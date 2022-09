Un bruit, deux rivières La Fabrique – Rêves de ville, 14 octobre 2022, Le Mans.

Yasmine Hrimeche, diplômée en architecture & urbaniste, et Eléonore Mallo, ingénieur du son et bruiteuse, ont choisi de croiser leurs pratiques dans un projet de réflexion et de création sur les territoires inondables de la ville du Mans.

La fluctuation des rivières a été pendant des siècles soumise à de fortes contraintes physiques, récemment accrues par le réchauffement climatique.

À travers l’exploration des quartiers Pâti Saint Lazare, Heuzé et Sable d’Or, nous pouvons lire dans le paysage, les conséquences des inondations passées, des risques et opportunités à venir.

L’exposition donne à voir et à entendre les différents états des quartiers inondables qu’elles ont rencontré.

> Des stands participatifs (bruitage, dessin et cartographie) permettent aux visiteurs de tout âge d’exprimer leurs observations et sentiments pour créer un récit collectif sur ces lieux encore peu représentés.

Les dispositifs anti-inondations rencontrés dans le paysage seront exposés sous forme photographique, schématique et explicative, le tout accompagné d’un infokiosque.

> Enfin, une immersion sonore présente différents états de la rue Heuzé et décripte l’impact de l’environnement sonore sur notre compréhension de l’espace.

Cette action est pilotée par la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire, en collaboration avec le Mans Métropole – La Fabrique, rêves de ville, la ville du Mans, le CAUE de la Sarthe et l’association des architectes de la Sarthe.

Soutenue par la Région des Pays de la Loire, le Mans Métropole et le conseil régionale de l’Ordre des architeces.

Dans le cadre du dispositif 10 Résidences d’architecture en France 2022, porté par le Réseau des maisons de l’architecture avec le Conseil National de l’Ordre des Architectes et le Ministère de la Culture.



