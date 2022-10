Géocatching : « Levez les yeux! » La Fabrique – Rêves de ville, 13 octobre 2022, Le Mans.

Géocatching : « Levez les yeux! » 14 – 16 octobre La Fabrique – Rêves de ville

Journées nationales de l’architecture

La Fabrique – Rêves de ville 5 boulevard Anatole–France 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire ouvert mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 18h ; jeudi et samedi de 13h à 18 h

02 43 20 24 17 https://www.lemansmetropole.fr/lafabrique/ Avec La Fabrique – rêves de ville, Le Mans Métropole a souhaité créer un lieu d’information, d’exposition, d’échange et de débat autour de tout ce qui se rapporte au développement durable du territoire. Elle propose : – Des expositions thématiques, qui associent différentes structures, pour lesquelles des visites commentées sont proposées, – des animations à l’attention des enfants, sous la forme de visites et/ou d’ateliers en lien avec le thème de l’exposition du moment, – des conseils aux particuliers pour leurs projets en matière d’habitat, par des permanences et des exposés pratiques, – des conférences, débats ou « café archi ».

GEOCATCHING : Levez les yeux !

Le patrimoine XXème se révèle

A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, découvrez les édifices contemporains qui font le quotidien des habitants (es) du Mans « Ville d’art et d’histoire ». Eléments et autres détails architecturaux qui ponctuent les façacdes des bâtiments et des monuments se révèlent. Venez en apprendre plus sur leur histoire.

Grâce au concept de géocaching (expérience de quête numérique dans une zone géographique), sillonnez les rues de la ville en suivant la carte intéractive et répondez aux questions du service Tourisme et Patrimoine afin de débloquer successivement les étapes du parcours.

Munissez-vous de votre téléphone portable personnel en téléchargeant vous-même gratuitement l’application Izi Travel et en scannant le QR code du parcours.



