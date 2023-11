Déco-Fashion week, vente exceptionnelles de pots décorés ! La Fabrique, Poterie de Cliousclat Cliousclat, 2 décembre 2023, Cliousclat.

Cliousclat,Drôme

Cette année, la Fabrique de Poteries de Cliousclat a invité 5 décorateurs à venir décorer les pièces de la fabrique ! Le résultat ? du « Cliou », avec leurs touches personnelles !.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

La Fabrique, Poterie de Cliousclat Le village

Cliousclat 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This year, the Fabrique de Poteries de Cliousclat invited 5 decorators to come and decorate the factory’s rooms! The result? « Cliou », with their own personal touches!

Este año, la Fábrica de Cerámica Cliousclat invitó a 5 decoradores a venir a decorar las habitaciones de la fábrica ¿El resultado? « Cliou », ¡con sus toques personales!

Dieses Jahr hat die Töpferei Fabrique de Poteries de Cliousclat 5 Dekorateure eingeladen, die Räume der Fabrik zu dekorieren! Das Ergebnis? « Cliou » mit ihrer persönlichen Note!

