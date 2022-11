Vernissage exposition « Habiter – 10 ans de photographie » La Fabrique Pola, 1 décembre 2022, Bordeaux.

Vernissage exposition « Habiter – 10 ans de photographie » Jeudi 1 décembre, 18h00 La Fabrique Pola

Entrée libre

Vous êtes les bienvenus au vernissage le jeudi 1er décembre 2022 de l’exposition « Habiter – 10 ans de photographie ».

La Fabrique Pola 10 Quai de Brazza, 33100 Bordeaux Bastide Niel Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine

A l’occasion de son 10ème anniversaire, La Fab dévoile pour la première fois au grand public une sélection de 250 images extraites de son fond photographique, constitué au fil des réflexions, des concertations, des projets et des chantiers menés sur la métropole bordelaise. Cette exposition invite à redécouvrir une métropole en constante transformation face aux défis sociaux, économiques et environnementaux.

Dès sa création en 2012, La Fab passe commande auprès de 14 photographes, 8 femmes et 6 hommes, de toutes générations confondues et issu·es pour moitié de la région, pour documenter la transformation lente et anthropique de ces sites de projet, convaincue de leur importance dans l’histoire collective. En parallèle, carte blanche est donnée aux photographes pour questionner nos territoires et modes de vie. En se postant comme de fins observateurs et observatrices des transformations urbaines sur le temps long, tout en faisant un pas de côté par rapport aux périmètres des projets pilotés par La Fab, les photographes nous livrent leurs regards sensibles et engagé·es sur les différentes manières d’habiter les territoires de la métropole.

Chère à l’ADN de La Fab, l’exposition sera métropolitaine : elle s’installera à La Fabrique Pola sur la rive droite de Bordeaux, et investira l’espace public le long de la 1ère ligne de tram qui traverse la métropole d’Est en Ouest, sur l’esplanade du Rocher de Palmer à Cenon et dans le parc du Vivier à Mérignac.

Photographes : Julie Balagué, Emmanuelle Blanc, Jérémie Buchholtz (1977-2017), Coline Carpentier, Luc Chéry, Sabine Delcour, Maitetxu Etcheverria, Pierre Filliquet, Vincent Fillon, Théa Guéniot, Christophe Goussard, Elodie Marchand, Ivan Mathie, Camille Richer

Commissariat et scénographie : *campdebase

Rédaction : Fanny Léglise

Production : Zebra3, Chignole

Graphisme : Guillaume Ruiz

Le vernissage se fera en présence de La Fab, de *campdebase et des élus, et sera suivi par une soirée à La Fabrique Pola. Nous vous attendons nombreux !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T18:00:00+01:00

2022-12-01T21:00:00+01:00

Guillaume Ruiz pour La Fab