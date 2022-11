La Fab fête ses 10 ans La Fabrique Pola Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

À cette occasion, l'aménageur public de Bordeaux Métropole et de ses 28 communes, présente pour la première fois au grand public une sélection de 200 images extraites de son fonds photographique.

Du 1er décembre 2022 au 29 janvier 2023

Lieux : Rocher de Palmer (Cenon) – Fabrique Pola (Bordeaux) – Parc du vivier (Mérignac)

Vernissage : jeudi 1er décembre à 18h

Visites grand public : 17 et 18 décembre 2022 à 16h et 21 et 22 janvier 2023 à 16h Photographes :

Julie Balagué, Emmanuelle Blanc, Jérémie Buchholtz (1977-2017), Coline Carpentier, Luc Chéry, Sabine Delcour, Maitetxu Etcheverria, Pierre Filliquet, Vincent Fillon, Théa Guéniot, Christophe Goussard, Elodie Marchand, Ivan Mathie, Camille Richer TABLES RONDES « Photographier la ville en chantier »

Jeudi 15 décembre 2022 à 18h

La Fabrique Pola « Qu’est-ce qu’habiter dans et hors la métropole ? »

Jeudi 12 janvier 2023 à 18h

arc en rêve (sous réserve) « Faire du neuf avec du vieux ? »

Jeudi 19 janvier 2023 à 18h

Le 308 – Maison de l’Architecture PARTENAIRES LA FABRIQUE DE BORDEAUX MÉTROPOLE / CAMP DE BASE / LA FABRIQUE POLA / LE ROCHER DE PALMER / VILLE DE MERIGNAC / LE 308 MAISON DE L’ARCHITECTURE Graphisme : Guillaume Ruiz

Visuel : Emmanuelle Blanc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T18:00:00+01:00

2023-01-29T19:00:00+01:00 Graphisme : Guillaume Ruiz / photo : Emmanuelle Blanc

