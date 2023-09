Le Repair Café Hucqueliers et environs répare ! La Fabrique Numérique Le Clivet, 21 octobre 2023, Le Clivet.

Le Repair Café Hucqueliers et environs répare ! Samedi 21 octobre, 09h00 La Fabrique Numérique

À l’occasion des Journées Nationales de la Réparation, le samedi 21 octobre, le Repair Café – Hucqueliers et environs participe à l’opération Les Hauts-de-France réparent !

De 9h à 13h, présentez vous avec votre objet ne fonctionnant plus et tentez avec les bénévoles de le réparer. En plus, c’est gratuit !

Plus d’informations sur https://www.facebook.com/repaircafehpm ou au 03 21 90 53 85.

La Fabrique Numérique 1 rue d’Hucqueliers 62650 Preures Le Clivet 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/repaircafehpm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00