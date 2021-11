Nans-sous-Sainte-Anne Nans-sous-Sainte-Anne Doubs, Nans-sous-Sainte-Anne La Fabrique Nans-sous-Sainte-Anne Nans-sous-Sainte-Anne Catégories d’évènement: Doubs

Nans-sous-Sainte-Anne

La Fabrique Nans-sous-Sainte-Anne, 18 décembre 2021, Nans-sous-Sainte-Anne. La Fabrique Les Repaires 7, Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne

2021-12-18 – 2021-12-18 Les Repaires 7, Grande Rue

Nans-sous-Sainte-Anne Doubs Nans-sous-Sainte-Anne Entre Chorégraphie et Théâtre d’objets “LA FABRIQUE” est un solo pour une machine à coudre à pédale interprété par Nathalie Baldo de la Cie La Pluie Qui Tombe. “Une généreuse exploration où danse, corps, musique, machine, bobines, fils, accessoires et détails en tout genre, offrent à découvrir un univers poétique où la machine à coudre tient le rôle principal.”

Le Garage, Roubaix, pour Tam Tam +33 3 81 86 50 79 https://www.les-repaires.fr/ Entre Chorégraphie et Théâtre d’objets “LA FABRIQUE” est un solo pour une machine à coudre à pédale interprété par Nathalie Baldo de la Cie La Pluie Qui Tombe. “Une généreuse exploration où danse, corps, musique, machine, bobines, fils, accessoires et détails en tout genre, offrent à découvrir un univers poétique où la machine à coudre tient le rôle principal.”

Le Garage, Roubaix, pour Tam Tam Les Repaires 7, Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Nans-sous-Sainte-Anne Autres Lieu Nans-sous-Sainte-Anne Adresse Les Repaires 7, Grande Rue Ville Nans-sous-Sainte-Anne lieuville Les Repaires 7, Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne