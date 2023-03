Visite du jardin potager de la MJC de Louveciennes La Fabrique MJC Louveciennes Catégories d’Évènement: Louveciennes

Visite du jardin potager de la MJC de Louveciennes La Fabrique MJC, 3 juin 2023, Louveciennes. Visite du jardin potager de la MJC de Louveciennes Samedi 3 juin, 14h00 La Fabrique MJC Enrée libre Découverte du jardin potager géré par les adhérents jeunes et moins jeunes de la MJC. Découverte des milieux de prairie, humides, d’exploitation de jardin. Explication des modes de culture, préparation des sols, amendements, semis. Explication des vertus de chaque plante par un jardinier expert. Mise en situation sonore des plantes avec mobiles musicaux, animation musicale par les élèves de la MJC. La Fabrique MJC 18 rue de la Princesse 78430 Louveciennes Louveciennes 78430 Yvelines Île-de-France 0139180095 https://www.lafabrique-mjclouveciennes.fr/ https://www.facebook.com/lafabriquemjc/;https://twitter.com/lafabriquemjc;https://www.instagram.com/lafabriquemjc/ [{« type »: « phone », « value »: « 0663257627 »}, {« type »: « phone », « value »: « 067524754 »}] La Fabrique MJC est un lieu d’échange pour tous les âges autour d’activités musicales, culturelles, artistiques. Ligne L SNCF arrêt Louveciennes, parking disponible Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

